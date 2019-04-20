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    Події в Україні

    Під Луганськом впіймали розвідника «ЛНР»

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    46-річний чоловік у спеціальній поліцейській базі значився, як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях - Під Луганськом впіймали розвідника «ЛНР»
    46-річний чоловік у спеціальній поліцейській базі значився, як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях

    Бойовика з «ЛНР» затримали під час перевірки документів у пасажирів автобуса

    Під Луганськом бійці батальйону «Луганськ-1» затримали бойовика з розвідувального взводу незаконного збройного формування, так званої, «ЛНР». Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

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    «Вчора на блокпосту «Петропавлівка» Станично-Луганського району ... під час перевірки документів пасажирів автобуса був виявлений та затриманий 46-річний чоловік, який у спеціальній поліцейській базі значився як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях», - йдеться у повідомленні.

    Наразі правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі «ополчення», що дислокувався у місті Ровеньки Луганської області.

    Наразі затриманого передали до управління СБУ в Луганській області для проведення перевірки.

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