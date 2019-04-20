Під Луганськом впіймали розвідника «ЛНР»



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46-річний чоловік у спеціальній поліцейській базі значився, як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях

Бойовика з «ЛНР» затримали під час перевірки документів у пасажирів автобуса

Під Луганськом бійці батальйону «Луганськ-1» затримали бойовика з розвідувального взводу незаконного збройного формування, так званої, «ЛНР». Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

«Вчора на блокпосту «Петропавлівка» Станично-Луганського району ... під час перевірки документів пасажирів автобуса був виявлений та затриманий 46-річний чоловік, який у спеціальній поліцейській базі значився як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі «ополчення», що дислокувався у місті Ровеньки Луганської області.

Наразі затриманого передали до управління СБУ в Луганській області для проведення перевірки.