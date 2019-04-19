У поліції прокоментували побиття луганських фанатів під час 1/2 Кубка України з футболу



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Близько 50-ти луганських фанатів брутально поліцейські побили Скрін-шот

Постраждалий фанат теж відповів прес-секретарці

Поліція Кіровоградської області категорично заперечує звинувачення вболівальників луганської «Зорі» під час і після футбольного матчу Кубка України з «Інгульцем» з селища Петрове, котрий відбувся 17 квітня.

Про це Радіо Свобода повідомила 18 квітня прес-секретар Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

«Інформація про нібито образи на адресу вболівальників від поліцейських не відповідає дійсності», - зазначила прес-секретар. За її словами, під час матчу вболівальники луганської команди порушували порядок, провокували бійки, розпивали спиртні напої, розпорошували сльозогінний газ, на зауваження поліції не реагували. Через це 10 фанатів «Зорі» були затримані в адміністративному порядку. Із заявами про побиття до медиків або в правоохоронні органи вони не зверталися, уточнила прес-секретар.

Один із постраждалих від рук поліції, екс-полонений бойовиків з «ЛНР» Владислав Овчаренко, який власне й дав скандальний коментар «Главкому», відповів пані бевзенко через Facebook:

«Шановна Віталіно Бевзенко!

У мене є питання до Вас і ваших співробітників. Де ваша хоробрість і зухвалість поділася? Чому ваші співробітники можуть забивати і ображати людей, які приїхали до вас у гості, до вашого села? Чому, коли ваші співробітники забивають людей з криками «Ложись, Бандера», ви це не коментуєте, а коли з'являється резонанс, ви як зазвичай тікаєте від відповідальності, мовляв «ми такого не говорили»! Де ваші честь і гідність, де ваші горді крапові берети, які мені говорили, що я «долбо*б занадто мало відсидів в ЛНР»?

Покажіть відео, яке знімали ваші співробітники під гостьовим сектором, покажіть своїх бійців ТОРу, які стояли без жетонів, що для вас означає закон, якщо ваші співробітники самі не дотримуються його?»

На підтвердження своїх слів Владислав розмістив на ось це, зняте на власний телефон відео.

Нагадаємо, що матч «Інгульця» і «Зорі» завершився сенсаційною перемогою селян і першим в історії нашого футболу виходом команди з першої ліги до фіналу Кубка України.