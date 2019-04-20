Кадиров і пропагандистка Скабєєва після дебатів похвалили Зеленського



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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський під час дебатів на НСК Олімпійський Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала Зеленського «молодець», а Кадиров заявив, що питання із кандидатом у президенти України «закрите»

Глава Чечні Рамзан Кадиров, якого згадували під час дебатів кандидати в президенти України, підтримав шоумена Володимира Зеленського і розкритикував Петра Порошенка.

У його коментарі в Telegram йдеться, що Порошенко «проявив себе як вуличний забіяка, звинувачуючи Володимира Зеленського в тому, що злякався Рамзана Кадирова».

«Тепер ви намагаєтеся свій суто особистий гріх і, мало не дитячий страх, приписати Володимиру Зеленському. Якщо Зеленський визнав свою неправоту, то питання закрите. А ви ж поширюєте плітки, забувши, як супроводжували передачу росіян клятвами про любов до Росії», - заявив Кадиров.

Глава Чечні також додав, що за «особисту образу» він «спитає належним чином».

«Наостанок раджу 100 разів подумати, перш ніж вимовляти імена Володимира Путіна і Рамзана Кадирова», - написав Кадиров.

Також російська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала Зеленського «молодець» за те, що він назвав окупантів «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

Нагадаємо, що 19 квітня під час дебатів на НСК Олімпійський президент України Петро Порошенко нагадав Володимиру Зеленському, що шоумен просив вибачення у Рамзана Кадирова, а в українського народу за жарт про порноактрису - ні.

Володимир Зеленський відповів, що ніколи в житті не спілкувався з Кадировим.

Також Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

Нагадаємо, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.