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    Події в Україні

    Під Мелітополем сталася смертельна ДТП: чотири жертви (фото)

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    Автомобіля Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2104 - Під Мелітополем сталася смертельна ДТП: чотири жертви (фото)
    Автомобіля Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2104
    Фото: Нацполіція

    Серед загиблих є громадянка Туреччини

    Сьогодні, 8 вересня, близько 1:30 сталася ДТП з постраждалими на 403-му км автошляху Харків-Сімферополь у Мелітопольському районі Запорізької області.

    Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2104, що рухався в зустрічному напрямку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

    Внаслідок аварії водій автомобіля ВАЗ, мешканець Мелітопольського району 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини 1963 року народження, загинули на місці події. Водій автомобіля «Фіат», військовослужбовець 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.

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    Чотири пасажири автомобіля ВАЗ - двоє малолітніх дітей, мешканці Мелітопольського району 2010-го та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки 1972 та 1982 років народження, госпіталізовані до лікарні.

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    Під Мелітополем сталася смертельна ДТП: чотири жертви (фото)
    Під Мелітополем сталася смертельна ДТП: чотири жертви (фото)
    Під Мелітополем сталася смертельна ДТП: чотири жертви (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

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