Британець спровокував смертельну ДТП, бо злякався павука



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Переляканий чоловік спробував змахнути павука і не впорався з керуванням

Суддя врахував, що водій щиро покаявся у вбивстві жінки і жодного разу не сів за кермо з моменту аварії

У Великобританії чоловіка позбавили водійських прав на три роки після того, як він відволікся під час руху і потрапив в аварію, що завершилася смертю пішохода.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

У серпні 2018 року 31-річний уродженець Литви Едвінас Гіліус (Edvinas Gilius) повертав праворуч на жвавому перехресті в місті Бредфорд, графство Вест-Йоркшир на півночі Англії. Несподівано перед його обличчям зі стелі салону звісився павук.

Переляканий водій спробував змахнути членистоноге і не впорався з керуванням. Його Mercedes-Benz C220 заїхав на тротуар і врізався в стовп.

Стовп впав на голову 58-річної Джанет Кавуд (Janet Cawood), яка зібралася перейти дорогу по пішохідному переходу, - жінка втратила свідомість. Її негайно доправили в лікарню із серйозними численними травмами голови, включаючи переломи основи черепа. Вона померла через 13 днів після аварії.

Гіліус визнав себе винним. У п'ятницю, 6 вересня, Королівський суд Бредфорда засудив його до року громадських робіт і 220 годин неоплачуваних робіт. Чоловікові належить виплатити 320 фунтів стерлінгів компенсації судових витрат, також його позбавили права керувати автомобілем на три роки.

Суддя врахував, що литовець щиро покаявся у вбивстві жінки і жодного разу не сів за кермо з моменту аварії.

Джерело: Кореспондент.net