Підірвав гранату в гостях: на Буковині від вибуху постраждала жінка

Підозрюваний привів гранату в дію та кинув на кухню, де перебувала потерпіла

У Чернівецькій області в понеділок, 22 лютого, внаслідок вибуху гранати в квартирі житлового будинку в Новодністровську постраждала 51-річна жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Чернівецькій області.

Попередньо правоохоронці встановили, що у 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. В процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири.

Внаслідок вибуху 51-річна жінка отримала поранення, ступінь тяжкості яких наразі встановлюють лікарі.

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини події.

Раніше в Дрогобичі Львівської області на вулиці від вибуху гранати загинули два чоловіки, ще одна жінка отримала травми. Потерпіла із множинними осколковими пораненнями перебуває у важкому стані. На неї чекають кілька операцій.