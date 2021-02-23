На Донбасі у пожежі загинули троє українських військових

Військова служба правопорядку Збройних сил України почала перевірку за фактом пожежі

Внаслідок пожежі на Донбасі загинули троє українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Командування 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Пожежа в бліндажі сталася 20 лютого. Під час розбирання конструкцій 22 лютого там виявили тіла двох військових. Третього бійця доставили до опікового центру з опіками 90% тіла, але 22 лютого він помер від отриманих ран.

Військова служба правопорядку ЗСУ почала перевірку за фактом пожежі.

Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак раніше під час брифінгу казав, що в зоні ООС на Донбасі гасили бліндажі і не могли потрапити всередину.

«Була пожежа в бліндажі, довго там жевріло і горіло. Ми почали вчора розбирати, не змогли, сьогодні розбирають», - заявив Хомчак.

Нагадаємо, 22 лютого в районі Авдіївки, що на Донеччині, внаслідок смертельного поранення, завданого російськими окупантами, загинув український військовий Сергій Петраускас.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності українських частин і підрозділів на Донбасі спостерігалася тиша.

За добу було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.