Влада Чернівецької області посилює карантин: що буде заборонено

Вже завтра, 23 лютого, заклади освіти Чернівецької області перейдуть на дистанційну форму навчання

Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на два тижні посилила карантин через погіршення ситуації з Covid-19.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

Вже завтра, 23 лютого, заклади освіти Чернівецької області перейдуть на дистанційну форму навчання. Також не працюватимуть позашкільні гуртки та ігрові зони в торгових центрах.

Крім того, в області заклади харчування зможуть працювати лише до 20:00. Наразі ж бари та ресторани не працюють із 23:00 до 7:00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00.

«На Буковині у 5 разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус. Ми змушені повернутися до деяких обмежень на два тижні, аби спинити ланцюг поширення Covid-19», – повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

Також він зазначив, що у стаціонарах області наразі перебуває максимальна кількість пацієнтів – 1 113. Ліжковий фонд заповнений майже на 63%.

«Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд на 120 ліжок. Цього тижня заплановано розгорнути ще 500, з них 120 вже додали сьогодні. Ми дбаємо про те, аби кожен пацієнт мав доступ до кисневої дотації. Паралельно з цим формуємо додаткові резерви медиків, які лікуватимуть хворих на коронавірус», – додав Осачук.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.

Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.