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    Влада Чернівецької області посилює карантин: що буде заборонено

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    Усі заклади освіти Буковини переходять на дистанційну форму навчання - Влада Чернівецької області посилює карантин: що буде заборонено
    Усі заклади освіти Буковини переходять на дистанційну форму навчання

    Вже завтра, 23 лютого, заклади освіти Чернівецької області перейдуть на дистанційну форму навчання

    Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на два тижні посилила карантин через погіршення ситуації з Covid-19.

    Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

    Вже завтра, 23 лютого, заклади освіти Чернівецької області перейдуть на дистанційну форму навчання. Також не працюватимуть позашкільні гуртки та ігрові зони в торгових центрах.

    Крім того, в області заклади харчування зможуть працювати лише до 20:00. Наразі ж бари та ресторани не працюють із 23:00 до 7:00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00.

    «На Буковині у 5 разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус. Ми змушені повернутися до деяких обмежень на два тижні, аби спинити ланцюг поширення Covid-19», – повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

    Також він зазначив, що у стаціонарах області наразі перебуває максимальна кількість пацієнтів – 1 113. Ліжковий фонд заповнений майже на 63%.

    «Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд на 120 ліжок. Цього тижня заплановано розгорнути ще 500, з них 120 вже додали сьогодні. Ми дбаємо про те, аби кожен пацієнт мав доступ до кисневої дотації. Паралельно з цим формуємо додаткові резерви медиків, які лікуватимуть хворих на коронавірус», – додав Осачук.

    Нагадаємо, в Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.

    Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.

    Теги: навчання Чернівецька область карантин харчування коронавірус
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