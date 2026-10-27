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Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині відмовився закрити справу українця

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині відмовився закрити справу українця
Сергій Кузнєцов – громадянин України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2» та судять у Німеччині
фото: Reuters

Адвокати Сергія Кузнєцова заявили, що їхній підзахисний не може вільно свідчити через загрозу покарання в Україні

Вищий земельний суд Гамбурга відхилив клопотання захисту громадянина України Сергія Кузнєцова про припинення кримінального провадження у справі про підрив газопроводів «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Суд вирішив продовжити розгляд справи, попри аргументи адвокатів щодо обмежень, пов'язаних зі збереженням державної таємниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на n-tv.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 27 жовтня, на другий день судового процесу.

Адвокати Кузнєцова наполягали на припиненні провадження, посилаючись на те, що їхній підзахисний раніше служив офіцером спеціального підрозділу Збройних сил України та має зобов'язання щодо нерозголошення секретної інформації.

За твердженням захисту, ці обмеження не дозволяють українцю повноцінно спілкуватися з адвокатами та вільно давати свідчення в суді.

Юристи наголосили, що розголошення інформації, яка становить державну таємницю, може загрожувати Кузнєцову суворим покаранням в Україні. Однак німецький суд відхилив наведені аргументи.

Головуюча суддя пояснила, що відповідно до законодавства Німеччини обвинувачений має право вільно здійснювати свій захист. За її словами, можливість особи давати свідчення в німецькому суді не може обмежуватися нормами службового законодавства іншої держави.

Нагадаємо, 14 жовтня у Німеччині відбулося перше судове засідання у справі про підрив «Північних потоків».

Під час розгляду стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини розглядає можливість кваліфікації дій Сергія Кузнєцова як воєнного злочину. Сам українець на початку судового процесу відмовився давати усні свідчення.

Газопроводи «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2», прокладені дном Балтійського моря між Росією та Німеччиною, були пошкоджені внаслідок вибухів у вересні 2022 року.

Теги: Північний потік-2 Північний потік

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