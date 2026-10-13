Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі

Сергій Кузнєцов заперечує причетність до підриву газопроводів «Північний потік» і стверджує, що на момент вибухів перебував в Україні

14 жовтня 2026 року в Гамбурзі розпочнеться судовий розгляд справи про підрив газопроводів «Північний потік», у якій одним з обвинувачених є громадянин України Сергій Кузнєцов.

Біля Ганзейського вищого земельного суду, де цього дня має розпочатися судовий процес, пройде акція за об’єктивне висвітлення справи. Про це повідомила українська громадська ініціатива Vilni_De_Ua, пише «Главком».

Акція розпочнеться о 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом). Організатори планують привернути увагу німецької та європейської громадськості до перебігу справи, а також наголосити на необхідності всебічного розгляду її обставин і дотримання права обвинуваченого на справедливий суд.

У заяві ініціативи зазначається, що розгляд справи має враховувати контекст повномасштабної війни Росії проти України та питання енергетичної безпеки Європи. Водночас організатори наголошують на важливості верховенства права та незалежності німецького правосуддя.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Балтійському морі вибухи пошкодили газопроводи «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2», якими Росія постачала газ до Європи. Унаслідок вибухів три з чотирьох ниток трубопроводів зазнали пошкоджень.

У справі про підрив газопроводів німецька прокуратура висунула обвинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову. За версією слідства, він координував групу, яка встановила вибухові пристрої на трубопроводах, використовуючи яхту Andromeda.

Кузнєцова затримали в Італії в серпні 2025 року на підставі європейського ордера на арешт, а в листопаді екстрадували до Німеччини. Він перебуває під вартою.