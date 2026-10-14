У Німеччині розпочався суд над українцем у справі про підрив «Північних потоків»

Українця обвинувачують у причетності до операції з підриву газопроводів

Сергія Кузнецова звинувачують у причетності до диверсії на газопроводах у Балтійському морі, а біля будівлі суду в Гамбурзі зібралися прихильники різних позицій

У Гамбурзі розпочався судовий процес у справі про підрив газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2». Перед судом постав громадянин України Сергій Кузнецова, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах. Про це повідомляє «Главком».

Початок процесу супроводжується акціями протесту біля будівлі суду. Там зібралися прихильники лівопопулістської партії BSW та українські активісти. Учасники двох мітингів представляють різні позиції щодо справи.

Українця обвинувачують у причетності до операції з підриву газопроводів, які проходять дном Балтійського моря та призначалися для транспортування російського газу до Німеччини. Водночас висунуті обвинувачення мають бути розглянуті в суді, а провину підсудного ще належить довести.

Варто зазначити, що Сергія Кузнецова, який є громадянином України, затримали в Італії ще влітку 2025 року, коли він перебував у відпустці, а восени – екстрадували до Німеччини.

Окрему увагу привертає стан здоров’я Сергія Кузнецова. За повідомленнями його адвоката та українського омбудсмана, під час перебування під вартою чоловік втрачав вагу та скаржився на проблеми з харчуванням і умовами утримання. У листопаді 2025 року він оголошував голодування. Водночас інформацію про можливе онкологічне захворювання наразі не вдалося підтвердити за надійними джерелами.

Нагадаємо, вибухи на трьох із чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися 26 вересня 2022 року в міжнародних водах Балтійського моря поблизу данського острова Борнгольм. Унаслідок вибухів труби було зруйновано.

Розслідування обставин підриву розпочали одразу декілька європейських країн. Німецьке розслідування залишається основним у встановленні конкретних виконавців диверсії.

Одним із ключових фігурантів справи вважають Сергія Кузнєцова. У Німеччині вже завершили основне розслідування та видали ордери на арешт сімох підозрюваних у справі про підрив газопроводів.