Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи

Сергій Кузнєцов – громадянин України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2» та судять у Німеччині

Німецька прокуратура допустила кваліфікацію дій українця як воєнного злочину, а сам обвинувачений ухвалив рішення щодо свідчень

У Німеччині 14 жовтня завершилося перше судове засідання у справі про підрив газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2». Прокуратура ФРН вважає, що дії громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до вибухів, можуть розглядатися як воєнний злочин. Сам українець на початку засідання відмовився давати усні свідчення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецького мовника NDR.

За інформацією агентства, перше засідання тривало трохи більше двох годин. Під час судового розгляду стало відомо про позицію німецької прокуратури щодо правової кваліфікації дій українця.

Зокрема, Сергія Кузнєцова обвинувачують у здійсненні вибухів, руйнуванні споруд та порушенні роботи підприємств громадського призначення. Представники прокуратури ФРН вважають, що інкриміновані йому дії можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин.

Водночас така позиція сторони обвинувачення не означає, що суд уже визнав українця винним. Остаточне рішення щодо висунутих звинувачень має бути ухвалене за результатами судового розгляду.

На початку першого засідання Сергій Кузнєцов відмовився давати усні свідчення. Причини такого рішення у повідомленні не уточнюються. Також наразі немає інформації про те, чи планує обвинувачений виступати перед судом під час наступних слухань. Подальший розгляд справи призначений на 27 жовтня.

Нагадаємо, у Гамбурзі розпочався судовий процес у справі про підрив газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2». Перед судом постав громадянин України Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах, прокладених дном Балтійського моря.

Початок процесу супроводжувався акціями протесту біля будівлі суду. Там зібралися прихильники лівопопулістської партії BSW та українські активісти. Учасники двох мітингів представляли різні позиції щодо кримінального провадження.

Газопроводи «Північний потік» і «Північний потік – 2» призначалися для транспортування російського природного газу до Німеччини через Балтійське море. Саме їхній підрив став предметом розслідування, у межах якого німецькі правоохоронці висунули обвинувачення громадянину України.

Сергія Кузнєцова затримали в Італії влітку 2025 року, коли він перебував у відпустці. Восени того самого року чоловіка екстрадували до Німеччини для подальшого розгляду справи.