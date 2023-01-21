Підтоплені дороги та будинки: на Закарпатті негода наробила лиха (фото)

Сильні й тривалі опади призвели до підтоплень на Закарпатті

На території Закарпаття триває ліквідація наслідків негоди. Через сильні та тривалі опади сталися підтоплення 13 підвальних приміщень у житлових будинках та об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

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Так, в обласному центрі та Ужгородському районі було підтоплено дев’ять підвалів житлових будинків та інших споруд, а також будівля об'єкту інфраструктури. У Мукачівському районі підтоплено три підвальних приміщення житлових будинків. На Рахівщині рятувальники відкачували воду з підвалу місцевої школи с. Чорна Тиса. Загалом відкачано 1302 куб. м води. Роботи ще тривають.

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Роботи з відкачування води тривають фото: ДСНС

Також підтоплено сільськогосподарські угіддя (поля, пасовища) на площі 470 га неподалік сісл В. Ком'яти, Кам'янське та с. Чорнотисів Берегівського району.

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Окрім того, спостерігаються переливи на автошляхах:

між селами Тисаагтелек – Малі Геївці (рух обмежений для автомобілів з низьким кліренсом);

В. Ком’яти – Шаланки (рух відновлено).

Загалом від ДСНС залучено 35 рятувальників та дев’ять одиниць техніки