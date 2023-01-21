Підтоплені дороги та будинки: на Закарпатті негода наробила лиха (фото)
Сильні й тривалі опади призвели до підтоплень на Закарпатті
На території Закарпаття триває ліквідація наслідків негоди. Через сильні та тривалі опади сталися підтоплення 13 підвальних приміщень у житлових будинках та об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області.
Так, в обласному центрі та Ужгородському районі було підтоплено дев’ять підвалів житлових будинків та інших споруд, а також будівля об'єкту інфраструктури. У Мукачівському районі підтоплено три підвальних приміщення житлових будинків. На Рахівщині рятувальники відкачували воду з підвалу місцевої школи с. Чорна Тиса. Загалом відкачано 1302 куб. м води. Роботи ще тривають.
Також підтоплено сільськогосподарські угіддя (поля, пасовища) на площі 470 га неподалік сісл В. Ком'яти, Кам'янське та с. Чорнотисів Берегівського району.
Окрім того, спостерігаються переливи на автошляхах:
- між селами Тисаагтелек – Малі Геївці (рух обмежений для автомобілів з низьким кліренсом);
- В. Ком’яти – Шаланки (рух відновлено).
Загалом від ДСНС залучено 35 рятувальників та дев’ять одиниць техніки
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