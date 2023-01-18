У Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих

На дитячий садок у Броварах упав гелікоптер з керівництвом МВС

Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Броварах, де на територію дитячого садочку впав гвинтокрил. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

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«Авіаційна катастрофа на Київщині. Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

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