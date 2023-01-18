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У Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих
На дитячий садок у Броварах упав гелікоптер з керівництвом МВС
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Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Броварах, де на територію дитячого садочку впав гвинтокрил. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Авіаційна катастрофа на Київщині. Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

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Теги: дитина дитячий садок гелікоптер рятувальники катастрофа трагедія

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