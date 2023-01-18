У Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих
Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Броварах, де на територію дитячого садочку впав гвинтокрил. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.
«Авіаційна катастрофа на Київщині. Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.
Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.
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