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На Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні

Альона Боженко
glavcom.ua
На Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні
На Херсонщині під час розмінування загинуло троє рятувальників з Житомирької області
фото: ДСНС

Рятувальники виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області

Під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області. Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС у Житомирській області.

Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков.

Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

Зазначається, що всі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС у Житомирській області та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

«Глибоко співчуваємо сім'ям, рідним та близьким наших бойових друзів... Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра. Увесь багатотисячний колектив Служби порятунку схиляє у скорботі голови перед Героями. Вони назавжди залишаться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. Спочивайте з миром, наші Герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі!», – йдеться у повідомленні. 

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі.

Нагадаємо, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Теги: ДСНС водій розмінування поховання сапер

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