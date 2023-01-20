У трьох областях – жовтий рівень небезпеки: якою буде погода 20 січня

У п'ятницю, 20 січня, погода в Україні буде мінливою

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують подекуди до 10 градусів тепла та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних областях очікують невеликий дощ та мокрий сніг. Зауважують, що погода буде хмарною, дороги подекуди вкриє ожеледиця.

Синоптики кажуть, що в Карпатському регіоні слід очікувати значні опади. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, на Закарпатті буде 1-6 градусів тепла.

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На решті території країни, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень випаде невеликий дощ.

У п'ятницю повітря в центральних регіонах прогріється до 5-10 градусів тепла, у південній частині – 10-15 градусів; на сході країни – 2-7 градусів тепла.

У західних областях пануватиме північний вітер, 7-12 метрів за секунду. Попереджають про пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади – дощ та мокрий сніг. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Тому синоптики запровадили в цих областях жовтий рівень небезпеки.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.