Шахтарі мали стабільну роботу при «Роттердам +», а сьогодні йдуть на Київ, – Волинець



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Шахтарі збираються до Києва

23 червня шахтарі планують виїжджати в Київ на протести

Коли працювала формула «Роттердам+», вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу та зарплату, а зараз вони збираються їхати до Києва протестувати. Про це заявив народний депутат, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«При формулі «Роттердам+» ціна була 1700 гривень. Перестали цю формулу використовувати після тієї критики, яку піднімав Герус, після заяв НАБУ і т.д. Після цього ціна стрімко виросла вверх і пішов розбаланс у вугільній галузі», - сказав Волинець.

За його словами, внаслідок розбалансування у вугільній галузі та падіння попиту на вітчизняне вугілля, шахти змушені йти на простій, причому не лише державні шахти. Окрім того, з державними шахтами не розрахувались за вже поставлене вугілля, внаслідок чого виникла значна заборгованість перед шахтарями по зарплатам.

«Шахта «Південнодонбаська №1» у Вугледарі, яка простояла більше 5 місяців, і ми ледве її включили, а зараз вугілля знову не потрібне. Шахта Мельникова в Луганській області вже 7 місяців на простої. Базова шахта. Держава закуповувала китайське високотехнологічне обладнання, за яке платить кредит, а шахта стоїть. Вугілля непотрібне. В той же час «Центренерго» включили газомазутні блоки. Тобто, вугілля взяли, його спалили і не розрахувалися з шахтарями. Там саме з державною компанією «Держвуглепостач», не розрахувалися з вугільними державними шахтами, які напряму постачали. Такі ж саму проблему створили для шахти «Краснолиманська», - розповів Волинець.

Депутат також повідомив, що 23 червня шахтарі планують виїжджати в Київ на протести, домагатись виплати заборгованостей.

«Вони збираються приїхати сюди надовго. Це шахтарі не тільки з державних шахт, а, наприклад, із приватних шахт», - сказав Волинець.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.