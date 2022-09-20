«Пив воду з болота, вкрав форму в українців». Як окупант заохочує дітей вмирати за Путіна (відео)

«Привезти бодай їм води, бутільованої, шість пляшок – це буде настільки щастя хлопцям»

У Нижньому Новгороді в РФ відбулася акція під назвою «Своих не бросаем». На ній доброволець Сергій похвалився перед молоддю своєю «взятою в бою» українською формою та беретом і намагався закликати воювати. Відповідне відео з’явилося в мережі.

У своїй промові рашист розповів, що на фронті голодував і пив воду з болота, закликав «не дивитися за бугор, звідки все зло» і висловив упевненість, що й нинішні хлопчаки воюватимуть.

«Ми і голодували, і з болота воду пили чотири дні, і… ну, щоб не говорити голослівно, ось ця форма – вона українська! Вона взята у бою. І бере взятий у бою! Загалом, тяжко нашим там хлопцям! Привезти бодай їм води, бутільованої, шість пляшок – це буде настільки щастя хлопцям», – говорить доброволець.

Окупант намагався донести до молоді, що батьківщина її потребує.

«Подумайте, чим ми можемо допомогти країні, нашому президентові. Не треба дивитися на той бік, «за пагорб», як ми говоримо. Звідти йде все найжахливіше, вся нечисть сипеться», – додає доброволець.

На цих словах автор відео переводить камеру на школяра з муляжем автомата, який цілиться у ціль перед сценою.

Раніше повідомлялося, що російські військовослужбовці масово пишуть рапорти командуванню про відмову від подальшої участі у віні проти України. Десятки таких рапортів виявили українські військовослужбовці у одному із нещодавно звільнених населених пунктів.