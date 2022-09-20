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Всю зону повністю накрили: окупант скаржиться дружині на прорив ЗСУ (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Всю зону повністю накрили: окупант скаржиться дружині на прорив ЗСУ (аудіо)
Рашист заявляє, що у них немає зв'язку з командуванням
фото ілюстративне

«Командування сказало стояти до останнього»

Контрнаступ Сил оборони України на Херсонщині триває. Українські захисники просуваються вперед. Про це свідчить телефонна розмова окупанта з «ДНР», який воює на Херсонському напрямку, яку перехопило Головне управління української розвідки.

Під час розмови з дружиною загарбник розповів про прорив українських військ.

«Яке спати? Тут таке відбувається, бл*дь, ніколи спати. Прорив у нас. Прямо у нас, де я стою зараз. Укри нормально щойно обклали. Всю повністю зону, на**й, щойно так накрили. Диму клуби такі стоять. Вони зараз тут нас е**шать, як звірів, на**й», – скаржиться окупант.

Рашист заявляє, що у них «немає зв'язку ні з ким». Очевидно, маючи на увазі командування.

«Толік дзвонив, сказав: «Готуйтеся, нах*й, до бойових», – додав загарбник.

Дружина поцікавилася, куди відходити йому у разі масштабного контрнаступу ЗСУ. Окупант відповів, «що ніякого відходити», адже командування «сказало стояти до останнього».

«Хто відійде, буде дезертиром», – переказує окупант слова командирів.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: окупанти ЗСУ війна розвідка

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