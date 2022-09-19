Російські окупанти масово відмовляються воювати. ЗСУ виявили документи

Військові ЗСУ знайшли рапорти росіян про відмову від участі у «спецоперації»

Російські військовослужбовці масово пишуть рапорти командуванню про відмову від подальшої участі у віні проти України. Десятки таких рапортів виявили українські військовослужбовці у одному із нещодавно звільнених населених пунктів. Відео від українських військових розмістила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Масові відмови російських військових від виконання наказів. І це правильний вибір», – зазначила заступниця міністра.

У своїх рапортах росіяни пишуть, що відмовляються від виконання завдань та від умов контракту. При цьому вони зазначають, що поінформовані про кримінальну відповідальність за свої дії.

Зазначимо, що Росія відчуває суттєву нестачу як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення своїх підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

Також варто зазначити, що 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Згодом стало відомо, що завербованих як мінімум 7 тисяч, але ймовірніше, що йдеться вже про 10 тисяч. Повідомлялося, що на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасове «затишшя» на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст.

Як відомо, триває 208 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.