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«Південь» попереджає про вкрай високу загрозу ракетних ударів з моря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» попереджає про вкрай високу загрозу ракетних ударів з моря
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носії крилатих ракет «Калібр»
фото ілюстративне

Ворог може атакувати Україну з моря одночасно 20 ракетами 

Обстановка на півдні України стабільно напружена та динамічна, але контролюється силами оборони. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носії крилатих ракет «Калібр», споряджені 20 ракетами.

«Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою», – йдеться в повідомленні.

У командуванні закликають бути пильними та обережними, дотримуватись заходів безпеки, на сигнали тривог реагувати оперативно і правильно.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 31 серпня окупанти запустили три ракети з території Росії по Харкову. Однак з них вибухнула ще на території РФ.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.

 

Теги: росія окупанти війна Україна море

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