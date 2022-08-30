Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники
ЗСУ продовжують нищити ворога на території України
фото ілюстративне

Авіація Повітряних Сил 29 серпня здійснила понад 15 групових авіаційних ударів

Вчора, 29 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики (ЗСУ, – ред.) завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил за минулу добу здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках.

Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час в день у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтери продають брелоки зі збитого російського літака
Як російський літак Су-25 допомагає ЗСУ: волонтери запустили креативний проєкт
Сьогодні, 14:37
Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали близько 47550 осіб
ЗСУ ліквідували майже 48 тис. окупантів
Сьогодні, 10:12
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
Сьогодні, 12:36

Події в Україні

Ворог знову вдарив по Харкову: загорілася багатоповерхівка
Ворог знову вдарив по Харкову: загорілася багатоповерхівка
Візит МАГАТЕ на АЕС. Окупанти імітують бойові дії в Енергодарі
Візит МАГАТЕ на АЕС. Окупанти імітують бойові дії в Енергодарі
Розвідка назвала кількість «вагнерівців», які перебувають в Україні
Розвідка назвала кількість «вагнерівців», які перебувають в Україні
Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є жертви
Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є жертви
Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники
Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники
У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти
У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
82K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
48K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
36K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
34K
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
29K
Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту