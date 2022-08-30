Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники
Авіація Повітряних Сил 29 серпня здійснила понад 15 групових авіаційних ударів
Вчора, 29 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
«Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики (ЗСУ, – ред.) завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що авіація Повітряних Сил за минулу добу здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках.
Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.
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