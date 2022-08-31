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Одна з ракет, яку окупанти випустили по Харкову, вибухнула на території РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна з ракет, яку окупанти випустили по Харкову, вибухнула на території РФ
Рашисти випустили по Харкову три ракети
фото з відкритих джерел

Третя ракета потрапила поруч з навчальним закладом в Київському районі

У ніч на 31 серпня окупанти запустили три ракети з території Росії по Харкову. Однак з них вибухнула ще на території РФ.  Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько опівночі з м. Бєлгорода в напрямку Харкова запущено три ракети. Одна вибухнула на території Росії, ще одна – в повітрі над територією Шевченківського району Харкова», – заявив він.

Глава ОВА додав, що третя ракета потрапила поруч з навчальним закладом в Київському районі. «Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки, яким 81 та 71 рік», – зазначив Синєгубов.

За даними російських Telegram-каналів, ракета могла впасти на території російського міста Будівельник.

Крім того, вчора ввечері росіяни обстріляли смт Золочів Богодухівського району.

Нагадаємо, вночі, 31 серпня, російські військові обстріляли Харків. Також повідомлялося, що у результаті вечірнього обстрілу Київського району Харкова постраждали двоє людей.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.

Теги: Харків обстріл війна ракета

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