The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно

Україна дезорієнтує ворожі снаряди муляжами

ЗСУ застосовують приманки, схожі на передові американські ракетні системи, і змушують ворогів витрачати дорогі крилаті ракети великої дальності на фіктивні цілі. Про це йдеться в інтерв’ю високопоставленого представника США та українських посадовців для The Washington Post.

Українські приманки виготовлені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об’єктив російських безпілотників, які передають своє місцезнаходження морським ракетоносцям у Чорному морі.

«Коли безпілотники бачать батарею, це схоже на VIP-ціль», – сказав високопоставлений український чиновник, маючи на увазі безпілотні літальні апарати, які «бачать» репліки далекобійної артилерії. Після кількох тижнів у польових умовах приманки «вполювали» щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр». Такий успіх змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання.

Використання муляжів ракетних систем, про які раніше не повідомлялося, є однією з багатьох асиметричних тактик, які застосовували українські Збройні сили, щоб дати відсіч противнику.

Знищення українських копій ракетних систем може частково пояснити незвичайно хвалькувату оцінку Росією бойових збитків західної артилерії, зокрема високомобільної артилерійської ракетної системи США Himars.

«Вони стверджували, що вразили більше Himars, ніж ми навіть відправили», – зазначив американський дипломат.

Те, на що Україна пішла для захисту ракетних систем із Заходу, підкреслює їх важливість на полі бою. Ці системи допомогли зупинити просування Росії на сході та півдні, давши Україні можливість завдавати ударів із віликої відктані по складах боєприпасів, базах окупантів та центрах логістики.

Минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм генералам надати пріоритет знищенню далекобійних артилерійських систем після того, як вони завдали ударів по ключових російських лініях постачання.

Майже щотижня Шойгу та інші російські чиновники з питань оборони оголошують про нові успішні удари по ракетних системах із Заходу. Однак Міноборони України заявляють: всі західні ракетні системи цілі і працюють на фронті.

Також представник Пентагону категорично спростував заяви Росії, заявивши, що всі Himars, надані США, цілі.

«Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову явно неправдиві, – сказав Тодд Бріссіл, виконуючий обов’язки речника Пентагону. – Українці використовують з нищівною точністю та ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем».

Пентагон каже, що з початку війни надав Україні 16 Himars. Союзники США надали ракетні системи M270, які мають аналогічну функціональність.

«Можливо, російські війська завищують свої оцінки бойових збитків після попадання в приманки Himars», – сказав Джордж Баррос, військовий дослідник з Інституту вивчення війни.

Бойові переваги приманок для України подвійні, вважають військові аналітики. У затяжній артилерійській війні пошук способів деградувати та виснажити більший російський арсенал ракет і снарядів є критично важливим для меншої української армії.

Представники оборони США кажуть, що російські запаси високоточних ракет вичерпуються, а експортний контроль США щодо мікрочипів ускладнює для Росії поповнення цих боєприпасів.

Ще одна перевага приманок полягає в тому, що вони можуть змусити росіян вжити запобіжних заходів і перемістити свої склади боєприпасів і командно-контрольні вузли далі від лінії фронту – за межі очікуваного радіусу дії Himars.

Така реорганізація знизила б здатність росіян вести масовий артилерійський вогонь – тактику, на яку вони покладалися, щоб отримати успіхи на сході України.

Нагадаємо, днями Міноборони розповідо, що понад два десятки систем Himars та M270, що перебувають на озброєнні ЗСУ, цілі та неушкоджені.