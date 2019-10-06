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    Події в Україні

    Погода на неділю: на заході та півночі дощі, температура до +15

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    На заході, півночі та в частині центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощу - Погода на неділю: на заході та півночі дощі, температура до +15
    На заході, півночі та в частині центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощу

    У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ, температура повітря до +10

    У неділю, 6 жовтня, на півночі та заході України дощитиме, в інших регіонах - мінлива хмарність. Температура вдень місцями досягне +15 градусів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Так, на заході, півночі та в частині центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, вдень стовпчик термометра покаже від 7 до 11 градусів тепла.

    На сході України без опадів, денна температура +10...+13 градусів. На півдні тепліше - вдень повітря прогріється до +15 градусів. 

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    У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ, температура збережеться на рівні 8-10 градусів з позначкою «плюс».

    Раніше повідомлялося, що вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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