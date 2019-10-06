Погода на неділю: на заході та півночі дощі, температура до +15



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На заході, півночі та в частині центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощу

У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ, температура повітря до +10

У неділю, 6 жовтня, на півночі та заході України дощитиме, в інших регіонах - мінлива хмарність. Температура вдень місцями досягне +15 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, на заході, півночі та в частині центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, вдень стовпчик термометра покаже від 7 до 11 градусів тепла.

На сході України без опадів, денна температура +10...+13 градусів. На півдні тепліше - вдень повітря прогріється до +15 градусів.

У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ, температура збережеться на рівні 8-10 градусів з позначкою «плюс».

Раніше повідомлялося, що вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає.