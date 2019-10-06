Погода на неділю: на заході та півночі дощі, температура до +15
У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ, температура повітря до +10
У неділю, 6 жовтня, на півночі та заході України дощитиме, в інших регіонах - мінлива хмарність. Температура вдень місцями досягне +15 градусів.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Так, на заході, півночі та в частині центральних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, вдень стовпчик термометра покаже від 7 до 11 градусів тепла.
На сході України без опадів, денна температура +10...+13 градусів. На півдні тепліше - вдень повітря прогріється до +15 градусів.
У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ, температура збережеться на рівні 8-10 градусів з позначкою «плюс».
Раніше повідомлялося, що вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає.