ДСНС попереджає про сильні заморозки і грози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білий дім

У північних, західних та центральних областях сильні заморозки

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки по Україні, а також про значні дощі та грози в окремих областях.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

«За даними УкрГідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°».

Крім того, 5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, подекуди грози.

Нагадаємо, в Україні у суботу, 5 жовтня, синоптики прогнозують дощі у південних та східних областях. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 10-15° тепла.