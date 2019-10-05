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    Суспільство

    ДСНС попереджає про сильні заморозки і грози

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    Білий дім - ДСНС попереджає про сильні заморозки і грози
    Білий дім

    У північних, західних та центральних областях сильні заморозки

    Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки по Україні, а також про значні дощі та грози в окремих областях.

    Про це йдеться на сайті ДСНС.

    «За даними УкрГідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°».

    Крім того, 5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, подекуди грози.

    Нагадаємо, в Україні у суботу, 5 жовтня, синоптики прогнозують дощі у південних та східних областях. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 10-15° тепла.

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