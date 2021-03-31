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    Події в Україні

    Погода на останній день березня: в Україні буде сухо і тепло до +17

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    У Києві температура вдень становитиме близько 15&deg; - Погода на останній день березня: в Україні буде сухо і тепло до +17
    У Києві температура вдень становитиме близько 15°
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Прохолодно сьогодні буде лише у Карпатському регіоні

    В Україні сьогодні, 31 березня, опади не очікуються, середня температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 8-13° тепла.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура у західних та більшості північних областей вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 8-13° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла», – йдеться у прогнозі синоптиків.

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    У Києві в середу буде сухо, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень близько 15°.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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