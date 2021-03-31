Погода на останній день березня: в Україні буде сухо і тепло до +17

У Києві температура вдень становитиме близько 15°

Прохолодно сьогодні буде лише у Карпатському регіоні

В Україні сьогодні, 31 березня, опади не очікуються, середня температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 8-13° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура у західних та більшості північних областей вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 8-13° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла», – йдеться у прогнозі синоптиків.

У Києві в середу буде сухо, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень близько 15°.