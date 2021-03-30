Синоптики обнадіяли українців «гармонійним завершенням» березня

Незабаром про зимові пуховики і шапки можна буде забути

Тепла погода завойовуватиме все більше областей України

Завтра, 31 березня, температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10°...+14°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Березень завершується в Україні гармонійним акордом. У східних областях очікується +6°...+9°. На Полтавщині, у Дніпрі, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачається +8°...+12°. На заході буде найтепліше: максимально +15°...+18°», – написала вона.

У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі та вранці в західних та північних областях трохи дощитиме. Вітер очікується з південного заходу. невеликий або помірний.

У Києві найближчої ночі та вранці можливий невеликий дощ. А протягом дня буде сухо та тепло, до +14°.

1 квітня потішить температурою у +12°...+19°, а в західних областях України можливі поодинокі грози.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, квітень зустріне українців потеплінням, подекуди стовпчики термометрів піднімуться до 20° вище нуля. Однак ночі все ще будуть прохолодними, а вдень можуть іти дощі.

Додамо, нещодавно перевал на трасі «Київ – Чоп» засипало снігом. Сніжно також на горі Піп Іван та на Говерлі, вершини оповив туман. У високогір’ї Закарпатської області в неділю очікується значна сніголавинна небезпека.