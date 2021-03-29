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    Україну на тижні огорне справжнє тепло: що кажуть синоптики

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    На зміну дощу та снігу прийде весняне тепло - Україну на тижні огорне справжнє тепло: що кажуть синоптики
    На зміну дощу та снігу прийде весняне тепло
    Фото з відкритих джерел

    Майже на всій території України цього тижня буде тепло і сонячно

    У четвер в Україні потеплішає до +20°, але вже в п'ятницю температура впаде вдвічі і країну заллє дощами. На вихідних синоптики прогнозують похолодання.

    За інформацією синоптиків, у понеділок, 29 березня, в Україні очікується теплий весняний день. Температура коливатиметься в межах +7°...+13°. В основному по всій країні – хмарна погода з проясненнями, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі.

    У вівторок, 30 березня, дощі очікуються лише на Львівщині. На решті території – хмарно з проясненнями. Температура залишиться на тому ж рівні, що і в понеділок.

    У середу значно потеплішає: у західних регіонах температура сягне по-справжньому весняних +16°. На Львівщині продовжаться дощі, які поширяться і на Тернопільщину. На решті території час від часу буде показуватися сонце.

    У четвер дощі припиняться, на півночі потеплішає до +20°. Практично по всій Україні буде виглядати сонце. Найхолодніше буде у Криму: тут температура підвищиться всього до +12°.

    У п'ятницю різко похолодає: температура впаде в два рази – до +10°, місцями в західних регіонах до +8°. Більшість областей накриють зливи. Сухо буде тільки на сході і на півдні країни.

    На вихідних опади продовжаться, температура залишиться на тому ж рівні. У неділю дощі покинуть західні регіони. Сухо буде також в Миколаєві і на Херсонщині.

    Додамо, що в Україні 27-29 березня очікується підвищення рівня води в річці Стир. Це може призвести до затоплення дворів і доріг на Волині.

    Синоптики попереджають, що можливо досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, а також дворів у Маневицькому районі. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

    Теги: прогноз погоди весна
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