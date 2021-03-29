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    Синоптики розповіли, де нарешті потеплішає в Україні

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    Тепла погода повертається в Україну - Синоптики розповіли, де нарешті потеплішає в Україні
    Тепла погода повертається в Україну
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні в Україні спостерігається прихід справжньої весни

    У понеділок, 29 березня, в Україні очікується теплий весняний день.

    За прогнозами синоптиків, температура коливатиметься в межах + 7°...+13°.

    Країну охопить хмарна погода з проясненнями, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі.

    У Києві – хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +10°.

    У Львові в понеділок очікується сонячна погода, вночі +4°, вдень +10°.

    У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +11°.

    У Рівному в понеділок – сонячно, вночі +3°, вдень +10°.

    У Тернополі 29 березня вночі буде +2°, вдень +9°, малохмарно.

    У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +9°.

    В Івано-Франківську сьогодні буде мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +11°, без опадів.

    У Чернівцях у понеділок – ясно, вночі -2°, вдень +10°.

    У Вінниці сьогодні злива, 0°...+9°.

    У Житомирі в понеділок – злива, температура вночі +1°, вдень +10°.

    У Черкасах – малохмарно, вночі +3°, вдень +13°.

    Нагадаємо, нещодавно перевал на трасі «Київ – Чоп» засипало снігом. Сніжно також на горі Піп Іван та на Говерлі, вершини оповив туман. У високогір’ї Закарпатської області в неділю очікується значна сніголавинна небезпека.

    Теги: прогноз погоди весна
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