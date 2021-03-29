Синоптики розповіли, де нарешті потеплішає в Україні

Сьогодні в Україні спостерігається прихід справжньої весни

У понеділок, 29 березня, в Україні очікується теплий весняний день.

За прогнозами синоптиків, температура коливатиметься в межах + 7°...+13°.

Країну охопить хмарна погода з проясненнями, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі.

У Києві – хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +10°.

У Львові в понеділок очікується сонячна погода, вночі +4°, вдень +10°.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +11°.

У Рівному в понеділок – сонячно, вночі +3°, вдень +10°.

У Тернополі 29 березня вночі буде +2°, вдень +9°, малохмарно.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +9°.

В Івано-Франківську сьогодні буде мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +11°, без опадів.

У Чернівцях у понеділок – ясно, вночі -2°, вдень +10°.

У Вінниці сьогодні злива, 0°...+9°.

У Житомирі в понеділок – злива, температура вночі +1°, вдень +10°.

У Черкасах – малохмарно, вночі +3°, вдень +13°.

Нагадаємо, нещодавно перевал на трасі «Київ – Чоп» засипало снігом. Сніжно також на горі Піп Іван та на Говерлі, вершини оповив туман. У високогір’ї Закарпатської області в неділю очікується значна сніголавинна небезпека.