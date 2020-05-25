Поліція затримала чоловіка, який створював та розповсюджував дитячу порнографію



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Прокуратура Києва повідомила про підозру чоловіку, який вчиняв сексуальне насильство над хлопчиком

Підозрюваному загрожує від 10 до 12 років в'язниці

Правоохоронці викрили 28-річного жителя Волинської області, який займався створенням та розповсюдженням дитячої порнографії. Чоловік здійснював сексуальне насильство над 13-річним хлопчиком і записував все на відео. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка, виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участю неповнолітньої дитини. При цьому чоловік є хрещеним дитини.

«Як встановлено під час попереднього розслідування, підозрюваний, скориставшись безпомічним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини і знімав цей процес на відео. Створений за участю дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в Інтернеті», - повідомили в прокуратурі.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком і створення порнографічної продукції з його участю з метою отримання грошових коштів (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України). Підозрюваного суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.

Зараз тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні до злочинів. Підозрюваному загрожує від 10 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше столичні слідчі встановили причетність 41-річного киянина, підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки, до вчинення понад 40 злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх.