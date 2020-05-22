На Позняках поліція затримала двох юнаків, у яких вилучила наркотиків на 650 тис. грн (фото)



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Слідчі вилучили наркотичниі речовини і направили на експертизу Фото: Нацполіція

Хлопці робили закладки з наркотиками

Працівники управління протидії наркозлочинності столичного главку на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі Києва затримали двох 18-річних місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що хлопці входять до злочинного наркоугруповання, яке організувало інтернет-магазин та займалося збутом наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом закладок.

Безпосередньо у затриманих та під час проведення обшуку у помешканні одного з підозрюваних поліцейські вилучили розфасовані наркотичні засоби: 150 г амфетаміну та 1,2 кг марихуани. Також до речових доказів долучили вилучені п’ять електронних малих ваг та засоби для фасування наркотиків.

Молодиків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян) Кримінального кодексу України.

Одному із підозрюваних суд обрав запобіжних захід у вигляді тримання під вартою, а іншому – цілодобовий домашній арешт. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження речові докази направлені на проведення експертизи. Поліція встановлює організаторів та інших учасників схеми постачання та збуту вилучених наркотиків, роздрібна вартість яких, за цінами «чорного ринку», складає понад 650 тисяч гривень.