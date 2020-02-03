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    У Вінниці спалахнув скандал через розбещення 13-річної дівчини у готелі

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    У Вінниці спалахнув скандал через розбещення 13-річної дівчини у готелі

    В поліцію звернулися її батьки, заявивши про розпусні дії з боку невідомих осіб

    У Вінниці правоохоронці перевіряють факт розбещення 13-річної дівчинки, яка потрапила в лікарню з готелю в стані алкогольного сп'яніння.

    Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

    В поліцію звернулися її батьки, заявивши про розпусні дії з боку невідомих осіб.

    «Попередньо встановлено, що дівчина святкувала в компанії друзів день народження. За висновками лікарів та судово-медичного експерта, зґвалтування неповнолітньої не було. Наразі поліцейські перевіряють інформацію, викладену в заяві батьками про можливі розпусні дії щодо неповнолітньої, встановлюють усіх осіб, з якими відпочивала дівчина», — відзвітували в поліції.

    Слідчі дії проводяться в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 156 К К України (Розбещення неповнолітніх).

    Такий злочин карається обмеженням волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.

    Вінниця скандал батьки зґвалтування
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