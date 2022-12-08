Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною
Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico.
Рейтинг поділено на три категорії: «виконавці» – люди, наділені офіційною владою, «руйнівники», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.
Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує – на відміну від попередніх президентів України.
«Лише подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним», – йдеться у присвяченій українському президентові статті.
На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – ідея, в яку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.
«Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї – він її отримує, навіть якщо це означає відміну давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій – він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та важку зиму з захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення українського зерна чи нульові тарифи – запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося розбити стіну щодо вступу країни до Євросоюзу, питання, яке було заморожене з 2013 року», – пишуть автори.
Торік перше місце рейтингу обійняв італійський прем’єр Маріо Драгі, який цього року подав у відставку.
До найвпливовіших у категорії «виконавців» за версією належать:
- Роберт Хабек, 53-річний міністр економіки та клімату Німеччини,
- Крістін Лагард, колишня міністр фінансів Франції, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, нині – президентка Європейського центрального банку,
- Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач союзних військ НАТО в Європі,
- Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини,
- Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії у двох урядах. Перша жінка в історії Естонії на посаді прем'єрки,
- Денис Редонне, заступник директора Європейської комісії,
- Марін ЛеПен, ультраправа французька державна та політична діячка,
- Айя Калная, виконувачка обов'язки директора агенції Європейського союзу з охорони зовнішніх кордонів Frontex,
- Бьйорн Зайберт, керівник кабінету голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
До цієї ж категорії «руйнівників» увійшли:
- Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні,
- Віктор Орбан, президент Угорщини (визначений виданням як «ворог зсередини»),
- Кір Стармер, лідер Лейбористської партії Британії,
- Жан-Люк Меланшон, французький політик, лідер лівого руху, який виступає за вихід з НАТО, зниження пенсійного віку,
- Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер іспанської опозиції
- Карлос Тавареш, генеральний директор Stellantis, шостого за величиною виробника автомобілів у світі, створеного шляхом злиття Fiat Chrysler і групи PSA, яка володіє такими брендами, як Peugeot і Citroën,
- Ільва Йоханссон, комісарка ЄС з внутрішніх справ,
- Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції,
- та Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ.
Номером один серед «мрійників» стала 36-річна прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Крім неї, до категорії увійшли:
- Нікола Стерджен, шотландський політик, лідерка Шотландської національної партії, перша міністерка Шотландії.
- Ерік Хуан, тайванський дипломат. Очолює «представництво» Тайваню в литовській столиці,
- Ельке Ван ден Брандт, міністерка транспорту Брюсселя,
- Пап Ндіає, міністр освіти Франції,
- Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу,
- Тєррі Бретон, європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг,
- Сієта ван Кеймпема, обличчя Farmers Defense Force — профспілки, яка протестує проти нідерландського плану скоротити забруднення навколишнього середовища та викиди вуглекислого газу,
- Володимир Путін, президент Російської Федерації, якого видання назвало «невдахою року».
Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.
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