Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico.

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Рейтинг поділено на три категорії: «виконавці» – люди, наділені офіційною владою, «руйнівники», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

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«Лише подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним», – йдеться у присвяченій українському президентові статті.

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – ідея, в яку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.

«Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї – він її отримує, навіть якщо це означає відміну давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій – він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та важку зиму з захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення українського зерна чи нульові тарифи – запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося розбити стіну щодо вступу країни до Євросоюзу, питання, яке було заморожене з 2013 року», – пишуть автори.

Торік перше місце рейтингу обійняв італійський прем’єр Маріо Драгі, який цього року подав у відставку.

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До найвпливовіших у категорії «виконавців» за версією належать:

Роберт Хабек, 53-річний міністр економіки та клімату Німеччини,

Крістін Лагард, колишня міністр фінансів Франції, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, нині – президентка Європейського центрального банку,

Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач союзних військ НАТО в Європі,

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини,

Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії у двох урядах. Перша жінка в історії Естонії на посаді прем'єрки,

Денис Редонне, заступник директора Європейської комісії,

Марін ЛеПен, ультраправа французька державна та політична діячка,

Айя Калная, виконувачка обов'язки директора агенції Європейського союзу з охорони зовнішніх кордонів Frontex,

Бьйорн Зайберт, керівник кабінету голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

До цієї ж категорії «руйнівників» увійшли:

Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні,

Віктор Орбан, президент Угорщини (визначений виданням як «ворог зсередини»),

Кір Стармер, лідер Лейбористської партії Британії,

Жан-Люк Меланшон, французький політик, лідер лівого руху, який виступає за вихід з НАТО, зниження пенсійного віку,

Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер іспанської опозиції

Карлос Тавареш, генеральний директор Stellantis, шостого за величиною виробника автомобілів у світі, створеного шляхом злиття Fiat Chrysler і групи PSA, яка володіє такими брендами, як Peugeot і Citroën,

Ільва Йоханссон, комісарка ЄС з внутрішніх справ,

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції,

та Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ.

Номером один серед «мрійників» стала 36-річна прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Крім неї, до категорії увійшли:

Нікола Стерджен, шотландський політик, лідерка Шотландської національної партії, перша міністерка Шотландії.

Ерік Хуан, тайванський дипломат. Очолює «представництво» Тайваню в литовській столиці,

Ельке Ван ден Брандт, міністерка транспорту Брюсселя,

Пап Ндіає, міністр освіти Франції,

Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу,

Тєррі Бретон, європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг,

Сієта ван Кеймпема, обличчя Farmers Defense Force — профспілки, яка протестує проти нідерландського плану скоротити забруднення навколишнього середовища та викиди вуглекислого газу,

Володимир Путін, президент Російської Федерації, якого видання назвало «невдахою року».

Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.