Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

Альона Боженко
glavcom.ua
Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Зеленський став найвпливовішою людиною Європи
фото: Politico

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico.

Рейтинг поділено на три категорії: «виконавці» – люди, наділені офіційною владою, «руйнівники», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

«Лише подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним», – йдеться у присвяченій українському президентові статті.

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – ідея, в яку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.

«Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї – він її отримує, навіть якщо це означає відміну давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій – він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та важку зиму з захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення українського зерна чи нульові тарифи – запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося розбити стіну щодо вступу країни до Євросоюзу, питання, яке було заморожене з 2013 року», – пишуть автори.

Торік перше місце рейтингу обійняв італійський прем’єр Маріо Драгі, який цього року подав у відставку.

До найвпливовіших у категорії «виконавців» за версією належать:

  • Роберт Хабек, 53-річний міністр економіки та клімату Німеччини,
  • Крістін Лагард, колишня міністр фінансів Франції, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, нині – президентка Європейського центрального банку,
  • Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач союзних військ НАТО в Європі,
  • Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини,
  • Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії у двох урядах. Перша жінка в історії Естонії на посаді прем'єрки,
  • Денис Редонне, заступник директора Європейської комісії,
  • Марін ЛеПен, ультраправа французька державна та політична діячка,
  • Айя Калная, виконувачка обов'язки директора агенції Європейського союзу з охорони зовнішніх кордонів Frontex,
  • Бьйорн Зайберт, керівник кабінету голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

До цієї ж категорії «руйнівників» увійшли:

  • Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні,
  • Віктор Орбан,  президент Угорщини (визначений виданням як «ворог зсередини»),
  • Кір Стармер, лідер Лейбористської партії Британії,
  • Жан-Люк Меланшон, французький політик, лідер лівого руху, який виступає за вихід з НАТО, зниження пенсійного віку,
  • Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер іспанської опозиції
  • Карлос Тавареш, генеральний директор Stellantis, шостого за величиною виробника автомобілів у світі, створеного шляхом злиття Fiat Chrysler і групи PSA, яка володіє такими брендами, як Peugeot і Citroën,
  • Ільва Йоханссон, комісарка ЄС з внутрішніх справ,
  • Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції,
  • та Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ.

Номером один серед «мрійників» стала 36-річна прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Крім неї, до категорії увійшли:

  • Нікола Стерджен, шотландський політик, лідерка Шотландської національної партії, перша міністерка Шотландії.
  • Ерік Хуан, тайванський дипломат. Очолює «представництво» Тайваню в литовській столиці,
  • Ельке Ван ден Брандт, міністерка транспорту Брюсселя,
  • Пап Ндіає, міністр освіти Франції,
  • Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу,
  • Тєррі Бретон, європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг,
  • Сієта ван Кеймпема, обличчя Farmers Defense Force — профспілки, яка протестує проти нідерландського плану скоротити забруднення навколишнього середовища та викиди вуглекислого газу,
  • Володимир Путін, президент Російської Федерації, якого видання назвало «невдахою року».

Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.

Теги: Володимир Зеленський рейтинг президент журнал Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

39-річна юристка і правозахисниця наполегливо збирає докази військових злочинів Росії в Україні
Українка увійшла до рейтингу 25 найвпливовіших жінок світу: що про неї відомо
2 грудня, 09:30
Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України»
Людина 2022 року. Повна версія статті Time про Зеленського та дух України Персона
Вчора, 22:55
Ембер Херд та Джонні Депп голосно судилися увесь рік
Стало відомо, хто очолив рейтинг найпопулярніших зірок по запитам у Google
27 листопада, 09:38

Події в Україні

Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня
Сніг та плюсова температура: якою буде погода 8 грудня
Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW
Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
23K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
16K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
15K
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї
9304
Росія планує новий наступ – Столтенберг
8798
Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту