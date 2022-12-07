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Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»
Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії
Time

Видання підкреслює, що багато українців замість того, щоб бігти і врятувати своє життя, «хапали будь-яку зброю, і йшли захищати свої міста та селища»

Американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі.

«За те, що довели, що мужність може бути такою ж заразливою, як і страх, за те, що спонукали людей об’єднатися на захист свободи, за те, що нагадали світу про крихкість демократії – і миру... Незалежно від того, сповнює битва за Україну надією чи страхом, Володимир Зеленський гальванізував світ так, як ми не бачили десятиліттями», – написав головний редактор Time Едвард Фельсенталь.

Разом із Зеленським журнал Time відзначив «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.

«Успіх Зеленського як лідера воєнного часу покладався на той факт, що сміливість заразлива. Він поширився політичним керівництвом України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишився. Якщо це здається природним для лідера за умов кризи, подумайте про історичний прецедент», – зазначає видання.

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Time нагадує, що за шість місяців до цього президент Афганістану Ашраф Гані – набагато досвідченіший лідер, ніж Зеленський, – утік зі своєї столиці при наближенні сил талібів. У 2014 році один із попередників Зеленського, Віктор Янукович, втік із Києва, коли протестувальники оточили його резиденцію – він досі живе у Росії. На початку Другої світової війни лідери Албанії, Бельгії, Чехословаччини, Греції, Польщі, Нідерландів, Норвегії та Югославії, серед інших, тікали від наступу німецького вермахту та доживали війну у вигнанні.

Видання також підкреслює, що багато українців замість того, щоб бігти і врятувати своє життя, «хапали будь-яку зброю, яку змогли знайти, і йшли захищати свої міста та селища від сил, що вторглися, озброєних танками та ударними вертольотами».

Раніше Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії». 

Теги: війна росія окупанти Україна українці Володимир Зеленський

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