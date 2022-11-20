Політолог Путіна написав про нещасних киян і став мемом

Київ – проклятий долею, бо відійшов від Росії, вважає політолог

Російський політолог Сергій Макаров видав пост про те, як йому шкода киян. Адже вони змушені перебувати у заметеному снігом холодному місті, та ще й під «галіційською» окупаційною диктатурою.

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«Западенців беруть на всі важливі пости, а кияни їх обслуговують. Кияни – це другий сорт у своєму місті», – написав путінський політолог.

Київ – проклятий долею, бо відійшов від Росії, підсумовує Макаров.

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Таке трактування реалій неабияк розважило українців. Вони почали писати в мережі смішні коментарі.

«Дороге галицьке масонство, нас викрили. Розходимося. Дорогі кияни, хочу попросити від імені галичан пробачення за обіди, а доля хай сама просить вибачення».

«Він ще не знає про кефір Галичина, названий так на честь відповідної дивізії, жахливі Львівські круасани та майстерню шоколаду. Це просто знущання над українським народом».

«Окупаційна диктатура галічан безпощадна!». «Я з Галичини, можна мені в Київ приїхати, диктатором попрацювати?». «Перепошую. А галичани ж мають в неділю в церкву? То може в неділю інші можуть покерувати? Ну не стояти ж посаді порожняком!». «Курча, от я галицька деспотиня. І чого я досі не в Києві, а сиджу у сваєму западє галіцком?». «Закиньте пару рабів-києвлян, бо я якась непорєдна подвійна окупаційна диктатура». «Ооо бляха. Ну нарешті я знаю звідки всі мої проблеми. Хоча тю - я ж і так знала що від галичан». «Тоість Львів могутніший за Штати, отето паварот».

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Нагадаємо, після проведеної зустрічі в Анкарі між російською та американською делегаціями, на якій Росія отримала серйозне попередження у разі застосування ядерної зброї, рашистська пропаганда різко змінила тональність. Пропагандисти Путіна почали відхрещуватися від ядерної зброї та менше сипати погрозами.