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Поразка пропаганди. Росіяни не хочуть дивитися Соловйова та Скабеєву 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Поразка пропаганди. Росіяни не хочуть дивитися Соловйова та Скабеєву 
Програми рупорів Кремля вилетіли рейтингів програм росТБ 
фото з відкритих джерел

Після поразок армії рашистів переконати що «все за планом» стає все складніше 

Ток-шоу пропагандистів Володимира Соловйова та Ольги Скабеєвої на каналі «Росія-1» вилетіли з топ-10 програм за часткою глядацької аудиторії. Це випливає з даних Mediascope за 7-13 листопада, пишуть російські ЗМІ.

Наприкінці квітня «Вечір із Володимиром Соловйовим», де учасники пророкували «швидкий крах «нацистам», посідав четверте місце в рейтингу, поступаючись лише програмам новин. «60 хвилин» Скабеєвої, де глядачам розповідали про час підльоту ракет окупантів до європейських столиць, трималося на 10 рядку, а перші дні війни піднімалися до загальноросійського топ-5.

Але після серії військових поразок, здачі Херсона та непереконливої мовчанки кремлівського диктатора ключові для Кремля пропагандисти втратили свій шарм. Шоу Соловйова відкотилося на 17 місце, а Скабеєва – на 13. Разом із Соловйовим та Скабеєвою з «десятки» рейтингу зникли всі програми прокремлівського «Першого каналу».

Втома від пропаганди виникла у росіян ще влітку: з лютого по серпень охоплення аудиторії у «Першого каналу», «Росії-1» та НТВ обвалилися на чверть. Якщо початку війни «Перший» дивилися 33,7% населення, то серпні 25,5%. Охоплення «Росії-1» скоротилося з 30,9% до 23%, а НТВ – із 21,1% до 16,6%.

У відповідь на падіння рейтингів Кремль наказав деяким держЗМІ почати визнавати військові невдачі. За даними Bloomberg, у жовтні президент Володимир Путін провів закриту зустріч із військовими кореспондентами, після чого до матриці пропаганди внесли нові наративи.

У Кремлі виникли побоювання, що надто райдужна картинка пропагандистських шоу почне викликати все більше сумнівів щодо її адекватності. Мовляв, на зустрічі з Путіним воєнкори описали жахливу картину того, що відбувається на фронті, і деякі з них здивувалися: чи має Путін повне уявлення про реальну ситуацію в Україні.  

Нагадаємо, днями російський пропагандист Тигран Ксеосаян, чоловік відомої у РФ телепропагандистки Маргарити Симоньян, визнав, що його засмучує відвід окупаційних військ із Херсона та висловив свою теорію щодо причин такого рішення російського військового командування.

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Теги: військові населення президент путін росія росіяни пропаганда

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