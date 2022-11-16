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Росія втекла з Херсона, щоб знищити НАТО. Пропагандисти вигадали нові фейки

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія втекла з Херсона, щоб знищити НАТО. Пропагандисти вигадали нові фейки
Пропагандисти у РФ продовжують рефлексувати щодо причин виведення окупаційних військ з Херсона
скріншот із відео

Російські пропагандисти продовжують свої спроби виправдати поразку у Херсоні

Російський пропагандист Тигран Ксеосаян, чоловік відомої у РФ телепропагандистки Маргарити Симоньян, визнав, що його засмучує відвід окупаційних військ із Херсона та висловив свою теорію щодо причин такого рішення російського військового командування.

Ксеосаян висловив сподівання, що за рішенням про відвід військ РФ зі Херсона стоїть таємний план із «заманювання НАТО».

«Я сподіваюся, що це таємний план з заманювання. Зараз ми показуємо, що ми не можемо чинити опір військам НАТО. Отже, війська НАТО, втративши усі береги, переходять кордони Польщі, Чехії, Словаччини, заповнюють Україну, і тут ми їх всіх знищуємо чимось таким… ФАБами, напалмом. І вони з переляку тікають назад. Тому що іншого плану у мене немає. Чесно кажучи, сумно», – сказав він в ефірі телебачення.

До слова, раніше кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловився про втечу російських військ з Херсона. На його думку, головна провина за це має лягти на саме генерала Сергія Суровікіна. При цьому Соловйов вирішив похвалити генерала. За його словами, не кожен російський військовий пішов би на такий ганебний крок.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

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Теги: пропаганда пропагандист росія Херсон окупанти

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