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Пропагандисти РФ дали задню у ядерних погрозах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пропагандисти РФ дали задню у ядерних погрозах
Росія стала менше погрожувати ядерним ударом
фото скріншот відео

Пропагандисти Путіна почали відхрещуватися від погроз ядерного удару 

Після проведеної зустрічі в Анкарі між російською та американською делегаціями, на якій Росія отримала серйозне попередження у разі застосування ядерної зброї, рашистська пропаганда різко змінила тональність. Пропагандисти Путіна почали відхрещуватися від ядерної зброї та менше сипати погрозами.

Зокрема, в ефірі Соловйов Live російський публіцист Михайло Леонтьєв заявив, що якби Росія захотіла почати ядерну війну, то ніхто б її не зупинив, але насправді, ніхто й не збирався.

«Якби комусь потрібна була ядерна війна, то ніякий Зеленський, жодні змови з відключенням, пробач мені, самоліквідації, не знадобилися б. Захотіли б - почали. Проблем немає. Нині зовсім немає проблем. Вони вже вміють провокувати інциденти будь-які. Будь-які, які хочеш. І казус беллі (військовий інцидент, провокацію – ред.) цілком можуть влаштувати. Нікому цього не треба. Ось це точно нікому не потрібне. Тим більше, що, якщо говорити про силову складову, як військових, так і ВПК (воєнно-промисловий комплекс – ред.). Так що, коли пішла така п'янка, ріж останній огірок», – сказав він.

Пропагандисти РФ дали задню у ядерних погрозах фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Анкарі проходять переговори між російською та американською делегаціями. Для цього до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

Раніше CNN повідомляв, що радник з національної безпеки Джейк Салліван також зв’язався зі своїми російськими колегами, щоб попередити їх про наслідки, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні. Речник підкреслив, що Бернс «не веде жодних переговорів»: «Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності. Він також підніме справи несправедливо затриманих громадян США».

Читайте також: Зустріч в Анкарі. Навіщо зустрічались глави розвідок США та Росії
Теги: росія пропаганда війна ядерна зброя радник переговори

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