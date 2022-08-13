Поліція показала наслідки обстрілів Запоріжжя (фото)

У результаті обстрілів будинки залишилися без дахів, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами

Пошкоджень зазнали два підприємства Запоріжжя

Поліція документує наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя та околиць міста, що сталися12 серпня. Про це повідомляє Нацполіція.

12 серпня окупанти вкотре поцілили в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

У результаті обстрілів пошкоджено територію двох підприємств у Шевченківському районі Запоріжжя. Осколками ракет потрощено декілька автомобілів.

Також під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізького та Пологівського районів. Ворожі снаряди влучили в села Бабурка та Розумівка Запорізького району.

Поліція зафіксувала декілька фактів артобстрілу населених пунктів на пологівському напрямку.

Значних збитків зазнали й мешканці Оріхівщини. Їх будинки залишилися без дахового покриття, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами.

5 фото На весь екран









Внаслідок збройної атаки є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.

За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомлялося, 12 серпня близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено п'ять снарядів.