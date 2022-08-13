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Поліція показала наслідки обстрілів Запоріжжя (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поліція показала наслідки обстрілів Запоріжжя (фото)
У результаті обстрілів будинки залишилися без дахів, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами
фото: Нацполіція

Пошкоджень зазнали два підприємства Запоріжжя

Поліція документує наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя та околиць міста, що сталися12 серпня. Про це повідомляє Нацполіція.

12 серпня окупанти вкотре поцілили в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

У результаті обстрілів пошкоджено територію двох підприємств у Шевченківському районі Запоріжжя. Осколками ракет потрощено декілька автомобілів.

Також під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізького та Пологівського районів. Ворожі снаряди влучили в села Бабурка та Розумівка Запорізького району.

Поліція зафіксувала декілька фактів артобстрілу населених пунктів на пологівському напрямку.

Значних збитків зазнали й мешканці Оріхівщини. Їх будинки залишилися без дахового покриття, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами.

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Внаслідок збройної атаки є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.

За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомлялося, 12 серпня близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено п'ять снарядів.

Теги: Запоріжжя Запорізька область війна росія обстріл Національна поліція України кримінал

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