«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда із Запоріжжя у Київ

Поїзд додатково курсуватиме з 13 по 25 серпня із Запоріжжя

Додаткові рейси призначено, щоб більше людей змогли евакуюватись з небезпечних регіонів

«Укрзалізниця» призначила відсьогодні, 13 серпня, додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя - Київ. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Звертаємо увагу мешканців Нікополя та Марганця, де спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів: Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя – Київ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд додатково курсуватиме з 13 по 25 серпня із Запоріжжя (відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 09:38).

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд курсуватиме з 14 по 26 серпня. Відправлення о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53.

Квитки можна придбати на сайті «Укрзалізниці», у застосунку, у чат-боті та касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає чотири додаткові приміські поїзди у Київській області.

Нагадаємо, через ремонтні роботи на угорській залізниці «Укрзалізниця» тимчасово скасує низку рейсів.

«Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси.

Також «Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг.

Нещодавно «Укрзалізниця» також анонсувала новий потяг до Одеси.