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Загроза на Запорізькій АЕС: МВС не виключає часткову евакуацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза на Запорізькій АЕС: МВС не виключає часткову евакуацію
Уряд звернувся до МАГАТЕ, щоб організація забезпечила належний контроль над Запорізькою АЕС
фото ілюстративне

АЕС перебуває в руках неосвідчених спеціалістів, які можуть допустити трагедію

Контроль над Запорізькою АЕС відсутній. Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози», – сказав Монастирський.

Міністр зазначив, що український уряд уже звернувся до МАГАТЕ, з тим щоб ця організація забезпечила належний контроль за цією атомною електростанцією.

«Говорячи про ситуацію на ЗАЕС, всі ми бачили обстріли, які здійснювали російські війська по енергоблоку. Це жахливо. Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції, ми переконалися, що для них немає ніяких стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв», – зазначив очільник МВС України.

Монастирський зазначив, що МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії в тому числі й евакуацію населення навколишніх населених пунктів.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: росія окупанти війна Україна війна в Україні Запорізька АЕС

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