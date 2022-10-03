Популярну російську торговельну мережу націоналізують

Мережа Brocard чекає на націоналізацію

Як виявилось, мережа Brocard контролювалася росіянами і буде націоналізована. Про це повідомили на каналі Верховної Ради.

Всім відома мережа магазинів Brocard на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

Зазначимо, мережа користувалася чималою популярністю в Україні. Її філії були представлені в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі і ще багатьох містах країни. Нині більшість із них зачинені.

Як повідомляють у Верховній Раді, примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Тим часом, «Опендатабот» перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість діючих компаній, серед власників яких є хоча б один громадянин Російської Федерації. Станом на 24 лютого зафіксовано 17 тисяч 488 таких компаній.

«Російські власники українських компаній своїми податками продовжують фінансувати війну. Опендатабот пропонує до переліку КМУ додати також частки в українських компаніях, які належать громадянам рф або юридичним особам з рф. Це частки в більш ніж 17 тисячах компаній, що мають певні активи», – коментує керівник Опендатабота Олексій Іванкін.

Нагадаємо, проросійські канали масово писали про загрози для Півдня. Нібито 4 жовтня РФ оголосить ультиматум Україні та підуть масові ракетні удари, зокрема по Одесі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру.

До слова, Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про введення нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, що причетні до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3 600 осіб.

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