Демонтаж російського впливу: Зеленський закликав нардепів ухвалити важливий закон

Глава держави закликав парламент ухвалити закон щодо націоналізації всіх російських активів в Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроект щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру. Про це він сказав під час звернення щодо вступу України до НАТО.

«Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проект закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ», – сказав глава держави.

Крім того, сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів.

Як раніше повідомлялося, Україна сьогодні подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».