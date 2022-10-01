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Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб
Під санкції РНБО потрапило 3600 осіб, серед яких російські олігархи
фото з відкритих джерел

Санкції стосуються іноземних громадян – так званих міжнародних спостерігачів, що брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України

Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про введення нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, що причетні до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3 600 осіб. Про це повідомляє Мінекономіки.

Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки України до РНБОУ.

 «Особи, причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні  чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями – як потужним інструментом економічного тиску. Потенціал посилення санкцій ще далеко не вичерпаний, про що йшлося, зокрема, під час  нещодавньої зустрічі з міністрами торгівлі країн G7 в Німеччині. Отже, ми й надалі продовжимо синхронізовувати санкційні дії з нашими міжнародними партнерами», – зазначила голова МРГ Юлія Свириденко. 

До переліку, ухваленого РНБОУ,  увійшли більше 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

  • діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;
  • представники регіональних еліт та влади рф;
  • олігархи та їхнє близьке оточення;
  • артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;
  • колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
  • високопосадовці державних корпорацій;
  • представники вищого керівного складу збройних сил рф;
  • представники т.зв. «урядів «ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – т.зв. «міжнародних спостерігачів», що брали участь у «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Назви компаній та імен тих, хто потрапив під санкції, не називають. Поіменний список має бути оприлюднений в указі президента України Володимира Зеленського, яким вводитиметься в дію рішення РНБО.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ. 

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Теги: Канада президент путін санкції РНБО

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