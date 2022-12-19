Порошенко на День святого Миколая привіз у Миколаїв мобільну котельню

Дороговартісний проект реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії «Рошен»

Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню. Як пояснює міський голова Олександр Сєнкевич, такий подарунок до Дня святого Миколая насправді вкрай важливий для містян. «В першу чергу тому, що на випадок бомбардувань в місті ми не маємо можливості відключити котельню, бо все замерзне і буде у нас «Алчевськ» у Миколаєві. Ми будемо використовувати цю котельню, щоб підключати її у випадку зупинки основної котельні. Поки ремонтуємо, відновлюємо – можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей», – говорить очільник міста.

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Дороговартісний проект на мільйони гривень реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії «Рошен». Петро Порошенко пояснює: «Це – унікальний проект. В Україні такого проекту ще немає. І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? «Шахеди» розраховані на те, що вони б’ють по прив’язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму».

«Ця котельня може працювати в автоматичному режимі. А після війни ми маємо можливість її встановити в один з віддалених районів, дообладнати систему охоронною сигналізацією, і вона буде працювати», – говорить міський голова.

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«Вона буде резервом під 5-6 котелень. У нас є лікарня, де її можна встановити. Цілий мікрорайон можна закрити. Нам би ще одну – і все було б добре», – говорить керівник обласного теплоенерго Микола Логвінов.

Раніше команда Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» привезла у Миколаїв системи для очищення води – їх встановили у лікарнях та інших соціальних об’єктах, вони і зараз працюють, підтвердив Сєнкевич.