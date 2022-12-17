Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка

Суд заявив: президент своїми указами може присвоювати вищі дипломатичні ранги, а ось їх скасовувати – ні

Одразу після інавгурації президент скасував два укази попередника про присвоєння дипломатичного рангу Ар’єву і Герасимову

Велика палата Верховного суду відмовила представнику президента України у задоволенні апеляційних скарг на два рішення Верховного суду від 12 липня 2021 року і 30 вересня 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр. Таким чином, глава держави програв суди двом народним депутатам від «Європейської солідарності» Володимиру Ар’єву і Артуру Герасимову. Кожен із політиків окремо на початку 2020 року пішли до суду. Вони стверджували, що президент Володимир Зеленський видав незаконний указ від 11 вересня 2019 року №680.

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скріншот з сайту президента

Згідно з ним, скасовувався указ президента Петра Порошенка про присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла Ар’єву та Герасимову. На момент присвоєння рангів Володимир Ар’єв очолював Постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській Асамблеї Ради Європи, а Артур Герасимов – головував Постійною делегацією Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Цікава деталь: указ Порошенка було видано за два дні до інавгурації Зеленського на посаді президента. Клопотання про присвоєння дипломатичних рангів нардепам підготував тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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скріншот з сайту президента

Позивачі-політики наполягали: новообраний керівник держави безпідставно скасував указ свого попередника. Адже Конституція не надає повноважень президенту позбавляти дипломатичні ранги. Це можуть зробити винятково суди.

Верховний суд задовольнив позови нардепів. Феміда визнала протиправним і скасувала спірний указ Зеленського. Пояснила, що президент своїми указами може присвоювати вищі дипломатичні ранги, а ось їх скасовувати – ні. Тому указ від 11 вересня 2019 року №680 було видано поза межами повноважень президента, наголосив суд.

Велика палата Верховного суду також погодилася з оцінками суду першої інстанції. Суд наголосив: указ президента Петра Порошенка є індивідуальним актом, який був реалізований і вичерпав свою дію фактом його виконання. А саме присвоєнням Ар’єву та Герасимову дипломатичного рангу. Отже, цей указ не може скасувати президент Володимир Зеленський.

Феміда зауважила, що, за законом про дипломатичну службу, глава держави може відібрати дипломатичний ранг, якщо він його дав. Але є важлива умова: людина повинна перебувати на дипломатичній службі і при цьому відмовитися від громадянства України.

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Окремо Велика палата Верховного суду відреагувала на доводи представника глави держави стосовно того факту, що ані Ар’єв, ані Герасимов не перебували на дипломатичній службі на час їм присвоєння рангу. З цього приводу суд зазначив, що подібні аргументи не можна використовувати для виправдання законності видання указу президента Зеленського про скасування указу Порошенка, який уже вичерпав дію.

Окрему думку висловив суддя Великої палати Олександр Золотніков. Він вважає, що суд мав відмовити у задоволенні позовів обранців Ар’єва та Герасимова. Причина – політики затягнули з термінами подачі позовів, щоб оскаржити указ Зеленського. Річ у тім, пояснив суддя Золотніков, народні депутати мали місяць часу з моменту оприлюднення спірного указу Зеленського (19 вересня 2019 року в «Офіційному віснику Президента України» було розміщено указ Володимира Зеленського №680), аби піти до суду. Однак Герасимов подав судовий позов 27 лютого 2020 року, а Ар’єв – 3 березня 2020 року.

Наголосимо, що дві постанови Великої палати Верховного суду у справах Володимира Ар’єва і Артура Герасимова набирали законної сили з дати їхнього прийняття (24 листопада 2022 року), є остаточними та оскарженню не підлягають.