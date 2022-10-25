Посилають на забій на несправних танках: рашист розповів як воює в Україні 

Командування посилає загарбників у наступ з несправними танками, які глохнуть кожні 50 метрів

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову окупанта з рідними, в якій загарбник зізнається, що їх просто відправляють на забій. Аудіозапис розмови опублікувало Головне управління розвідки.

Російський окупант на Донецькому напрямку просить дружину достукатися до вищого керівництва РФ і пояснити реальну ситуацію на фронті. Загарбник скаржиться, що командування відправляє їх на забій:посилає у наступ з несправними танками, які глохнуть кожні 50 метрів.

«У міноборони пишіть, у прокуратуру. Танки несправні, а відправляють на самий «передок». Ось нас сьогодні відправили почати наступ, а у нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас ці пі**ри кричать, а ми зробити нічого не можемо. Вони посилають пацанів на забій. Тут просто лягають у полі трупи і їх х*й хто дає забирати, наших солдатів», – каже рашист.

Обережно, ненормативна лексика!

На це дружина відповідає, буцімто писала, але без толку.

«Робіть щось. Вони, пі***аси, не дають навіть рідним телефонувати. Нехай роблять щось. У нас тут руки зв'язані», – відповідає їй чоловік-окупант.

Нагадаємо, триває 244 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

