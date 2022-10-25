Під завалами понад сто окупантів. Генштаб повідомив про перемоги ЗСУ на Херсонщині

У населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів

Триває двісті сорок четверта доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 25 жовтня.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них – Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по українській території.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча;

на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне;

на Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БпЛА різних типів.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації. В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області «мобільні групи» затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній, до Станиці Луганської, з території Росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим «правоохоронцям» заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців.

Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись.

Наші перемоги

За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.