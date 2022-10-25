Вибух у Мелітополі: окупанти повідомляють про п'ятьох постраждалих

Біля штабу пропагандистів вибухнула машина

Внаслідок вибуху авто біля штабу російських пропагандистів у окупованому Мелітополі постраждало п'ятеро людей, серед них працівники медіахолдингу «ЗаМедіа». Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на члена громадської палати Росії Олександра Малькевича, пише УНН.

«П'ятеро людей, зокрема співробітники медіахолдингу «ЗаМедіа», постраждали внаслідок вибуху машини в Мелітополі», – ідеться у повідомленні.

Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки вибуху і зазначив, що далі буде ще гарячіше.

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«Саме так має виглядати теплопостачання в офісі колаборантів і пропагандистів. Далі буде ще гарячіше!», – написав Федоров.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух біля будівлі місцевого телебачення.

Як повідомлялося, окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували приблизно сім потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту.

До слова, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.